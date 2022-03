Médias. La Manche Libre lance son nouveau site internet

Le journal hebdomadaire La Manche Libre lance ce lundi 23 novembre un nouveau site internet, plus moderne et toujours plus proche de vous. Avec un objectif : proposer du sur-mesure pour l'internaute qui peut désormais créer un compte (gratuitement !) et choisir son édition et ses communes préférées, qui seront ensuite mémorisées à chaque connexion.

"Nous sommes un média de proximité. Dans La Manche Libre, on trouve l'information qui nous touche parce qu'elle concerne notre territoire. Cette proximité reste au cœur de notre offre digitale", a expliqué Édouard Frémy, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire.

Les lecteurs peuvent également retrouver des enquêtes, portraits et reportages dans un espace dédié, mais aussi tous les articles concernant les faits divers, le sport et les sorties du week-end dès la page d'accueil avec, bien sûr, l'actualité nationale et internationale. Pour la forme, les lecteurs pourront reconnaître la charte graphique de leur journal favori.