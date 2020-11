Football. Quevilly Rouen Métropole ne tremble pas face à Bourg-en-Bresse

Le match

Battus par Avranches lors de leur dernier match, les Rouges et Jaunes se devaient de redresser la barre. Après une première mi-temps animée et équilibrée, les deux équipes se rendant coup pour coup avec notamment une belle parade de Nicolas Lemaître en fin de première mi-temps, ce sont les Normands qui, six minutes après la pause, vont ouvrir la marque sur corner par le capitaine Romain Padovani de la tête après que le portier normand ait une nouvelle fois brillé juste avant 1-0. Toujours dangereux, les visiteurs du jour se procurent des occasions mais les joueurs de Bruno Irlès vont parvenir à faire le break peu après l'heure de jeu par l'intermédiaire de Mickael Nadé sur un coup franc à 25 mètres qui fait mouche.

Prochain rendez-vous

Grâce à ces trois précieux points pris lors de ce match, les joueurs de QRM reviennent à la 4e place du classement à un point du podium. Place maintenant à un nouveau match en retard de la 11e journée de National face au Stade Briochin, toujours au stade Robert Diochon et à huit-clos mardi 24 novembre 2020.