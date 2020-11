Musique. Les Canadiens Shawn Mendes et Justin Bieber réunis dans Monster

Shaw Mendes sortira le 4 décembre son quatrième album, "Wonder". A l'intérieur, un duo avec l'autre Canadien le plus célèbre de la planète pop : Justin Bieber. C'est une chanson qui résonne pour les deux jeunes artistes, puisqu'elle parle de la célébrité, du poids que ça peut mettre sur leurs épaules et de l'attente du public, aussi bien pour les bons que les mauvais moments. Une collaboration qui a ravi Shawn Mendes, puisqu'il était enfant quand Justin Bieber, ado, a explosé sur la scène internationale.