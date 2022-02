Orne. Les Archives départementales ouvertes aux professionnels et étudiants

À partir du vendredi 20 novembre, les Archives départementales de l'Orne accueillent les professionnels, étudiants et personnes ayant des recherches administratives urgentes à faire, sur rendez-vous, le mercredi et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

En raison du confinement, les archives avaient fermé le 29 octobre dernier. Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous par téléphone au 02 33 81 23 00.

Pour les recherches administratives urgentes, il faut soumettre une demande par mail à archives@orne.fr en précisant le motif d'urgence.