Seine-Maritime. Une nouvelle association pour écouter ceux qui sont en souffrance

Anxiété, dépression, solitude… Le confinement accentue les détresses psychologiques. Pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, aussi bien pendant cette période que pendant toute l'année, l'association Astrée a ouvert sa première antenne en Seine-Maritime, dans l'agglomération rouennaise. Elle propose de l'écoute pour toute personne qui en ressent le besoin.

Accompagner les personnes

"Ça peut être une femme qui élève ses enfants et qui n'a aucun contact avec des adultes, quelqu'un qui a perdu son conjoint ou son travail, un jeune qui arrive dans une nouvelle ville", énumère Fabienne Beausoleil, l'une des bénévoles de l'association à Rouen. Il ne s'agit pas "de leur trouver une solution", mais "de les aider à trouver la solution" à travers les échanges entre le bénévole et la personne aidée. Cette écoute peut durer "trois mois, six mois, un an… jusqu'à ce que la personne se sente bien", poursuit Fabienne Beausoleil.

Ce qui distingue l'association Astrée d'autres structures, "c'est que le même bénévole va suivre tout au long de cette période la personne aidée". Les échanges vont avoir lieu régulièrement, 1 heure ou 1 h 30 par semaine, et de préférence avec des rencontres physiques, sauf pendant la période de confinement où les conversations se font par téléphone ou par visioconférence.

Trouver des bénévoles

Malgré son lancement récent à Rouen, l'association enregistre déjà de nombreuses sollicitations et a donc besoin de bénévoles. "Nous ne sommes pas des professionnels dans le sens où nous ne sommes pas médecins ou psychologues, mais les bénévoles ont tous un référent avec qui ils peuvent revoir certaines choses", indique Fabienne Beausoleil. Une formation est notamment dispensée et un suivi régulier est mis en place la première année.

"Nous avons besoin de personnes qui savent écouter, qui sont prêtes à aider les autres d'une manière très ouverte", précise Fabienne Beausoleil, des bénévoles qui ont un peu de temps à consacrer dans la semaine à cette activité…