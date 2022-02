Fécamp. Eoliennes : début des travaux pour l'usine de maintenance

À Fécamp, la construction de la future base de maintenance du parc éolien en mer a démarré. Avec de nombreuses opérations d'installation prévues au large de la cité des Terre-Neuvas dès 2022, la base de maintenance servira dans un premier temps de "base de construction".

Une centaine d'emplois à la clé

À partir de la mise en service et durant toute la durée de vie du parc, d'environ 25 ans, les équipes d'exploitation et de maintenance occuperont les lieux à plein temps. Jusqu'à trois navires seront amarrés aux pontons de la base pour acheminer les techniciens de maintenance sur les éoliennes au large. Cette base emploiera une centaine de personnes sur le temps d'exploitation du parc et accueillera un nouveau métier en France, celui de technicien de maintenance éolien en mer. Une profession qui requiert une formation adaptée, notamment assurée au lycée Guy-Maupassant à Fécamp, avec le BTS maintenance des systèmes, option éolien. La base de maintenance servira également à la SNSM (sauveteurs en mer), elle accueillera ses locaux et ses navires sur les nouveaux pontons.

La future usine de maintenance de Fécamp. - EDF Renouvelables

La construction de la base de maintenance a commencé le lundi 9 novembre et se terminera dans moins de 14 mois. D'une surface d'environ 2 000 m2, incluant 1 200 m2 de bureaux et 800 m2 d'entrepôt, le bâtiment est situé côté Quai de Pêche Côtière, sur la presqu'île du Grand Quai à Fécamp. Côté pratique, les travaux engendreront une modification de la circulation sur la presqu'île. Le Quai Pêche Côtière sera évidemment fermé.