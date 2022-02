Orne. Un nouveau centre de santé départemental ouvre ses portes

Un nouveau centre de santé départemental a ouvert lundi 16 novembre, à Bagnoles de l'Orne, au 17 avenue du docteur Jacques-Aimez. Une solution pour faire face au manque de médecins. Dans le département, il y a un médecin traitant pour 1 770 habitants et un médecin sur deux a plus de 65 ans. "Chaque Ornais doit recevoir des soins de qualité à proximité de son domicile. Nous atteindrons cet objectif vital grâce au centre départemental de santé et ses médecins salariés", insiste Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne. En juin dernier, un premier centre territorial de santé a vu le jour au Mêle-sur-Sarthe avec des antennes à Tourouvre, Bazoches-sur-Hoëne, Randonnai et Mortrée.

Des recrutements en cours

Quatre médecins salariés sont en place dans ce nouveau centre de santé et d'autres recrutements sont en cours. Des antennes verront le jour dans le bocage dans les mois qui viennent. A terme, plus d'une quinzaine de médecins devraient être embauchés sur l'ensemble du territoire.

Un autre centre territorial de santé devrait ouvrir à Rémalard-en-Perche dans le courant du premier semestre 2021.

Téléphone : 02 33 82 50 00.