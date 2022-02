Orne. La raclette, star du confinement ?

Traditionnel plat d'hiver, la raclette est particulièrement appréciée cette année. "Les gens cherchent à se faire plaisir et le seul moyen, c'est la nourriture, puisqu'on ne peut pas sortir ou aller faire les boutiques", indique Aline Gibierge, gérante de la fromagerie-crèmerie Les Goûts Normands à Bellême.

Même constat pour Jérôme Philippart, gérant de la Fromagerie Le Terroir à Domfront : "Il y a une différence entre les deux confinements. Au mois de mars, les personnes étaient dans la survie, elles avaient oublié toute notion de plaisir. Là, elles veulent continuer à vivre normalement."

En termes de chiffre, les ventes se portent bien : "Avec le confinement, la raclette s'adapte, on vend des plus petites quantités pour deux, trois personnes, contrairement à avant où l'on vendait pour des tablées d'une dizaine de personnes, mais on en vend à plus de monde, donc ça s'équilibre." Dans sa fromagerie, Jérôme Philippart vend une dizaine de meules de raclette par semaine.