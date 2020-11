Normandie. Deux bandes dessinées pour tout savoir sur l'histoire de Caen

Les éditions rouennaises Petit à Petit ont publié en septembre dernier, le second tome de l'histoire de Caen (Calvados) en bande dessinée. Ces deux albums font partie d'une collection de plus en plus étoffée, consacrée à l'histoire de grandes villes françaises et belges. Une quinzaine de cités ont déjà fait l'objet d'une BD et, en ce qui concerne la Normandie, quatre villes exceptionnelles pour la richesse de leurs histoires sont mises à l'honneur : Dieppe, Rouen, Le Havre et Caen.

Le fruit d'un travail collectif

Les deux bandes dessinées sur Caen ont été élaborées grâce au travail conjoint de Jean-Blaise Dijan, pour le scénario, et d'Isabelle Bournier, pour les sources documentaires, mais sont également le fruit de la collaboration d'une douzaine de dessinateurs. Ces albums ont pour ambition de présenter de manière ludique l'histoire de la ville, dont la chronologie est répartie en deux tomes. Le premier tome s'étend du IIIe siècle à la guerre de Cent Ans et le second vient prolonger le récit, des guerres de religion jusqu'à nos jours.

Chacun des albums se divise en une dizaine de chapitres illustrés par un dessinateur différent. La diversité des styles picturaux et la variété des procédés de narration contribuent au divertissement du lecteur. Ces albums bénéficient d'une homogénéité de forme, puisque chaque chapitre est introduit par un texte qui rappelle le contexte historique et se clôt par des pages documentaires qui viennent compléter les informations historiques évoquées en BD.

Pour tous les lecteurs curieux

Si la forme est particulièrement attrayante pour le jeune lectorat, ces albums sont vraiment destinés à tous les curieux. On peut très facilement, dès 10 ans, se plonger par ce biais dans l'histoire de Caen. Chaque tome est complété par un glossaire pour les mots de vocabulaire les plus complexes et Isabelle Bournier, l'auteur des textes documentaires, a su résumer clairement l'histoire mouvementée de la ville.

Ces deux albums, comme tous ceux de la série chez Petit à Petit, peuvent aussi être considérés comme un tremplin pour stimuler la curiosité du lecteur et l'inciter de lui-même à enrichir ses connaissances par des visites ultérieures de monument historiques ou des lectures annexes. On peut ainsi considérer ces BD comme les prémices d'une visite au château de Caen ou au musée de Normandie.

Pratique. Caen tomes 1 et 2, éditions Petit à petit, 15,90 et 16,90 €. petitapetit.fr