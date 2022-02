Le Havre. Confinement : ouverture du premier drive éco-responsable 

Malgré la crise sanitaire et le confinement, ils lancent le premier drive éco-responsable de la région du Havre, Epi'Boujou. Quatre jeunes, trentenaires, ont décidé de lancer une sorte d'épicerie, avec alimentation, produits d'entretien et autres objets respectant l'environnement.

Leur objectif est de proposer l'achat de produits en circuits courts, locaux, bio et en vrac, des tendances qui se sont amplifiées depuis le début de la crise sanitaire. La jeune entreprise tend vers le zéro déchet et le zéro emballage, en proposant des contenants en verre. Epi'Boujou propose, pour son lancement, 250 références issues de 40 partenaires, pour l'essentiel locaux.

La vente se fait en ligne, avec retrait dans leur local à Montivilliers (rue du Manoir) ou en itinérance.

Epi'Boujou s'est équipé d'une remorque de vente présente sur les marchés de Gonneville-La-Mallet, Le Havre (Fort de Tourneville et Gobelins), Montivilliers et Sainte-Adresse, ainsi qu'à la ferme, à Harfleur et Cauville.

Une démarche qui va plus loin que du simple commerce, avec un véritable engagement. La petite équipe veut notamment s'investir dans des ateliers de sensibilisation, au réemploi et au recyclage.