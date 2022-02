Livre. Guy Birenbaum photographie les plages de Deauville et Trouville

Le docteur en science politique Guy Birenbaum a eu plusieurs vies : maître de conférence, journaliste dans la presse, à la télévision et à la radio, chroniqueur de Canal + à Europe 1 en passant par France Info, conseiller spécial, éditeur, bloggeur… Tout çà et plus, à toute vitesse, toujours, très vite…

Elle s'est laissée prendre

Le même homme pourtant, a pris le temps d'observer les plages de Trouville et de Deauville. Il a sans doute pris beaucoup de temps avec un sens de l'observation alerte, facétieux et poétique. Il a pris le temps de regarder les autres, avec malice et bienveillance. Parce qu'il n'avait aucune prise sur elle, il a laissé le temps à la lumière d'avoir la bonne intensité au bon moment, au bon endroit. Elle s'est laissée prendre, délicatement. Elle a joué avec les ombres et les obstacles. Rasante ou vive, elle a tout révélé, ou presque, au photographe. Guy Birenbaum a laissé le temps à la vie de rentrer dans son cadre, au rythme des marées.

Tout est là, sous nos yeux

Le résultat est un très beau carnet de photographies " La vie est une plage " édité par la Villa Gypsy. Un carnet précieux, fidèle à ce que sont ces plages, simples et belles, pour qui prend le temps de regarder et d'éprouver, au-delà des écrans. Parce que finalement, tout est là, sous nos yeux.

Au téléphone, Guy Birenbaum met des mots sur sa démarche.

