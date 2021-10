Notre-Dame-de-Bondeville : l'orchestre recrute

L'information intéressera sûrement les musiciens à la recherche d'une formation pour exercer leur talent : l'orchestre Notre-Dame-de-Bondeville recrute pour la saison 2012/2013. Il est à la recherche d'intrumentistes à vent dans les pupitres : 2e flûte, hautbois, clarinettes, saxophones alto et ténor, cors, cornets, trompettes, trombones, tubas, basses, guitare basse et percussions (timbales, claviers et accessoires).

Les répétitions auront lieu tous les jeudis de 20h45 à 22h30, dans la salle d'orchestre au premier étage de l'Ecole Municipale de Notre-Dame-de-Bondeville, située au 147 route de Dieppe.

Pour pouvoir postuler il faut avoir au moins un niveau de deuxième cycle des écoles de musique. Les répétitions reprendront jeudi 20 septembre et les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 septembre.

Pratique. Pour postuler contactez le directeur Rémy Métayer au 02.35.87.01.13 ou au 06.79.60.40.38 ou sur remy.metayer@free.fr