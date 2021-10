Berlin (AFP). Philharmonique de Berlin: le chef russe Kirill Petrenko nommé à sa tête

Le chef d'orchestre russe Kirill Petrenko a été choisi pour prendre la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, en remplacement du Britannique Simon Rattle qui quitte son poste en 2018, a annoncé lundi l'institution. "Kirill Petrenko a été choisi hier (dimanche) () au cours d'un rassemblement de l'orchestre comme son nouveau chef et directeur musical, à une large majorité", a annoncé Peter Riegelbauer, contrebassiste et membre de la direction de l'Orchestre, lors d'une conférence de presse. Le chef qui dirige actuellement l'Opéra de Bavière, a accepté la charge "au cours d'une conversation téléphonique, juste après le vote, affirmant mot pour mot: +je serre l'orchestre dans mes bras+", a ajouté face aux journalistes M. Riegelbauer. Cité dans le communiqué de l'institution, M. Petrenko a déclaré: "Il est difficile de retranscrire avec des mots les sentiments qui m'habitent: de l'euphorie, une joie immense, du respect et des doutes, il y a tout cela en même temps". "Je vais mobiliser toutes mes forces pour être un chef digne de cet orchestre exceptionnel et je suis conscient de ma responsabilité et des hautes attentes placées en moi", a-t-il souligné. L'annonce du successeur au Britannique Simon Rattle, 60 ans, sous contrat jusqu'en 2018, n'était pas attendue aussi rapidement. Les 124 musiciens de l'orchestre avaient échoué le 11 mai à s'entendre sur un nom. Le Philharmonique de Berlin est le seul orchestre au monde dont les musiciens choisissent eux-mêmes leur chef. Un nouveau vote devait avoir lieu "dans l'année", avait expliqué en mai l'un des deux délégués de l'Orchestre mais un vote secret a été organisé dimanche. Le nom de Petrenko faisait partie de la liste des personnalités pressenties pour occuper l'un des pupitres les plus convoités de la planète musicale. Cependant, les observateurs prédisaient plutôt un duel entre deux grands favoris : l'Israélo-Argentin Daniel Barenboïm, 72 ans, et l'Allemand Christian Thielemann, 56 ans, qui dirige l'opéra de Dresde. Actuellement directeur musical de l'opéra d'Etat de Bavière à Munich, Kirill Petrenko est considéré comme un travailleur acharné, fanatiquement méticuleux. Le chef russe était cependant vu par certains comme trop timide pour occuper un poste aussi exposé que celui de chef du Philharmonique de Berlin. M. Petrenko sera le septième chef à diriger cet orchestre créé en 1862, après Hans von Bülow (1887-1982), Arthur Nikisch (1895-1922), Wilhem Furtwängler (1922-1934 et 1952-1954), Herbert von Karajan (1956-1989), Claudio Abbado (1990-2002) et Simon Rattle.

