Le Havre. Covid-19 : vers une stabilisation mais la situation reste sérieuse

Comme il le fait régulièrement depuis le début du reconfinement, Édouard Philippe, le maire du Havre, s'est exprimé mardi 10 novembre via la page Facebook de la Ville. L'élu a fait un point sur l'épidémie de Covid-19. "La situation est toujours sérieuse, mais l'épidémie se stabilise."

Du 30 octobre au 6 novembre, le taux d'incidence est passé à 407 cas pour 100 000 habitants au Havre (contre 434 la semaine précédente). Il est de 392 cas pour 100 000 habitants en Seine-Maritime. Le taux de positivité des tests s'améliore également : 19,60 % au Havre (22,5 % une semaine avant), 18,80 % en Seine-Maritime (20,90 % une semaine avant). Mardi, 66 patients Covid-19 étaient hospitalisés à l'hôpital Monod et 13 étaient en réanimation (un chiffre stable), 13 malades de la Covid-19 se trouvaient à l'Hôpital Privé de l'Estuaire et 3 à la clinique des Ormeaux. Édouard Philippe s'est rendu pendant deux heures au service de réanimation de l'hôpital Monod, vendredi dernier. "Il y a une bonne collaboration entre le public, le privé et les médecins libéraux."