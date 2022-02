Cherbourg-en-Cotentin. L'Association de travail protégé prête à vendre ses sapins de Noël

À l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement devrait bientôt autoriser, par un décret, la vente de sapins, selon les informations de nos confrères du Journal du Dimanche. Une bonne nouvelle pour l'Association ACTP (Association cherbourgeoise de travail protégé), située sur la commune de Tourlaville, qui emploie 240 salariés, dont 80 % présentent un handicap physique ou mental. L'association intervient dans différents secteurs (nettoyage industriel, pressing, recyclage) et est également dotée d'un service espace vert, mobilisant 80 salariés. Pour l'association, ces ventes de sapins représentent une partie importante de son activité. Un soulagement donc, pour Stéphane Breuilly, le directeur de l'ACTP : "Il était important qu'on sache dès maintenant si on allait pouvoir vendre nos sapins, car on commence à les couper." L'ACTP écoule en moyenne 6 000 sapins par an, vendus aux particuliers, associations, communes… Si leur vente est bel est bien autorisée, le site de Tourlaville devrait ouvrir la vente en direct depuis son parking dès la fin du mois.

Stéphane Breuilly Impossible de lire le son.