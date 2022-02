Covid-19. Le CHU de Rouen a mis en place une unité de réanimation éphémère

Les patients atteints de la Covid-19 continuent d'arriver dans les hôpitaux de la région, alors que le pic de la deuxième vague est attendu pour la mi-novembre. Pour accueillir ces malades, tout en poursuivant le reste des activités, le CHU de Rouen a mis en place un service de réanimation temporaire qui vient compléter l'unité existante.

Le CHU a anticipé la vague

"Nous avons anticipé et préparé la deuxième vague dès cet été, explique le professeur Vincent Compère, chef de service du département anesthésie-réanimation. Nous avons identifié une zone d'hospitalisation traditionnelle qui pouvait être transformée très rapidement en réanimation." C'est ainsi que de premiers travaux ont été menés dans le service de chirurgie orthopédique et plastique. Il s'est agi notamment de procéder à du câblage "pour mettre en place des moniteurs de surveillance des constantes vitales", poursuit le professeur Vincent Compère.

Ensuite, le personnel a "construit" les chambres au fur et à mesure des jours, en les équipant du matériel nécessaire à l'admission de patients Covid : "Un respirateur pour l'aider à respirer artificiellement, des seringues auto-pousseuses pour administrer les traitements et un chariot de soin pour l'infirmière", détaille Charlotte Contremoulin, la cadre de santé de la réanimation éphémère.

Les chambres ont été équipées avec du matériel propre à la réanimation et nécessaire pour accueillir les patients Covid+.

Une quarantaine de patients Covid en réanimation

Ce sont ainsi vingt lits qui ont été mis en place dans cette nouvelle unité temporaire, sachant qu'ils viennent s'ajouter aux lits déjà disponibles dans l'unité de réanimation habituelle. Ainsi, au total, une quarantaine de patients Covid sont pris en charge au CHU et, à ce chiffre, s'ajoutent les autres malades en réanimation : "Nous continuons à nous occuper des patients qui n'ont pas de pathologie Covid, mais pour lesquels il y a des soins de réanimation nécessaire", indique le professeur Vincent Compère.

Le professeur Vincent Compère, chef de service du département anesthésie-réanimation, et Charlotte Contremoulin, cadre de santé de la réanimation éphémère.

Seule ombre au tableau : le besoin de personnel soignant et notamment d'aides-soignants et d'infirmiers qui doivent être formés pour intervenir en réanimation. Le CHU de Rouen a ainsi mis en place des formations en interne pour son personnel et continue de rechercher des soignants permettant de renforcer ses effectifs.

• Le reportage de Gilles Anthoine :