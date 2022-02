Près de Fécamp. Des microcrèches ouvrent sur la zone artisanale de Saint-Léonard

Trois microcrèches écoresponsables ont ouvert lundi 9 novembre, sur la ZA des Hautes-Falaises à Saint-Léonard, près de Fécamp. C'est le groupe Les Jeunes Pousses qui les a installées. Il s'agit d'une entreprise normande, créée en 2014 par Samy Mawene, ancien footballeur professionnel du Stade Malherbe de Caen, et Sarah Mawene, institutrice à Manchester (Royaume-Uni). C'est le leader de la microcrèche d'entreprise sur la Normandie et c'est une première sur la ZA des Hautes-Falaises. Chaque microcrèche peut accueillir dix enfants de 2 mois et demi à 5 ans révolus, du lundi au vendredi, de 5 heures à 22 heures, permettant ainsi aux parents salariés avec des horaires atypiques de trouver un mode de garde adapté.

Ces microcrèches se veulent écoresponsables et bilingues (français-anglais). Elles sont aussi adaptées pour recevoir des enfants en situation de handicap. Ce n'est pas un hasard si l'implantation se fait en zone d'activités. Les Jeunes Pousses offrent la possibilité aux entreprises de réserver un ou plusieurs berceaux pour leurs salariés.