Rives-en-Seine. Confinement : elle devient guide virtuelle

La crise sanitaire actuelle oblige de nombreux professionnels à se repenser. C'est le cas, à Rives-En-Seine, de Sandrine Laurent. Cette guide conférencière de 41 ans s'est retrouvée sans aucune activité dès le premier confinement. Elle vivait essentiellement des touristes étrangers en croisière sur la Seine. Cet été, elle a pu proposer une offre locale autour de Rives-En-Seine et réaliser quelques rallyes jeux et balades contées, mais elle s'est rapidement rendu compte que cela ne suffirait pas. Elle a décidé de rebondir et de créer son entreprise de visites virtuelles touristiques et patrimoniales : Sandrine Pérégrine.

Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de ce nouveau projet de visites virtuelles. Afin de pouvoir le concrétiser,... Publiée par Sandrine pérégrine sur Vendredi 23 octobre 2020

Il s'agit de réaliser des visites de sites en direct via le Net. Elle, en direct d'un site touristique, et ses clients derrière un écran. Sandrine Laurent a profité de l'appel à projets "Rebond" de Caux Seine Agglo. Cet appel à projets permet aux participants de récolter des fonds sur une plateforme de financement participatif, Kiss Kiss Bank Bank, et de voir leur collecte complétée par une contribution versée par l'agglomération à hauteur de 50 % de l'objectif. Sandrine Laurent a lancé son financement participatif pour tenter de récolter 3 700 euros afin d'acheter du matériel plus professionnel pour ses visites virtuelles (caméra 360°, caméra 3D et ordinateur).

Une fois équipée, elle espère pouvoir lancer sa nouvelle activité dès janvier 2021.