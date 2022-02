Alençon. La Scène Nationale 61 et La Luciole au rendez-vous sur la toile

Les comédiens ne foulent plus les planches de Théâtre, confinement oblige. Pour garder le contact avec ses spectateurs, la Scène Nationale 61, basée dans l'Orne à Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche, propose des contenus sur son site internet, mais aussi sur ses réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram. "J'ai demandé à un metteur en scène de venir, on va faire des petits scénarios que l'on va tourner avec l'équipe et poster. Là par exemple, nous avons réalisé un clip que nous allons envoyer sur notre newsletter", détaille Régine Montoya, la directrice. Si les spectateurs ne peuvent plus se rendre au Théâtre, ce n'est pas le cas pour les artistes : "Il va y avoir des résidences, Camélia Jordana arrive jeudi (12 novembre, NDLR) et ça fera l'objet de petites vidéos mises en ligne." Il y aura également des live organisés pendant cette période.

Du côté de La Luciole, la scène de musiques actuelles d'Alençon, une playlist va être publiée chaque semaine : des articles sur le retour d'expérience d'artistes passés ou une découverte des métiers de l'ombre.