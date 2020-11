Normandie. Qui sont les oiseaux "stars" de nos jardins ?

Le grand comptage des oiseaux de jardins, organisé par le Groupe ornithologique normand (GONm), connaît de plus en plus de succès. En janvier 2020, plus de 4 000 Normands y ont participé, aux quatre coins de la région. Parmi les 1742 communes représentées, 901 comptages ont été réalisés dans le Calvados, autant dans la Seine-Maritime, 735 dans la Manche, 464 dans l'Eure et 325 dans l'Orne.

Au total, 78 espèces ont été identifiées dans les jardins, parcs ou cours d'école. Le podium des oiseaux les plus observés reste le même que l'année précédente : le rouge-gorge, présent dans 86 % des jardins, suivi du merle noir (80 %) et de la mésange charbonnière (78 %). En ce qui concerne l'abondance, c'est le moineau domestique qui arrive en tête, avec une moyenne de sept oiseaux de cette espèce par jardin. La mésange bleue se place en seconde position, puis la mésange charbonnière.

La mésange charbonnière fait partie des espèces les plus observées, et présentes en plus grand nombre dans les jardins normands. - Jacques Rivière

Le prochain comptage annuel, auquel tout à chacun peut participer dans son jardin, est prévu les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021.