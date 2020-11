Argentan. Covid-19 : le drive de dépistage déménage

Le dépistage drive de la Covid-19 à Argentan change de lieu. Mis initialement en place devant le laboratoire d'analyses médicales du val d'Orne, il sera, à partir du vendredi 6 novembre, à côté de la mairie d'Argentan, sous le pôle de santé (accès sur le côté). La Ville conseille de se garer sur le champ de foire et de s'y rendre à pied. Ces tests se font sur rendez-vous. Des dépistages gratuits et sans rendez-vous sont organisés sur les marchés, les mardis et vendredis, de 8 h 30 à 10 h 30.