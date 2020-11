Confinement. Le festival Normandie impressionniste s'invite à la maison

Lancement retardé et fin anticipée pour le festival Normandie impressionniste. L'événement, qui se tient tous les quatre ans, a démarré début juillet, et non en avril, en raison du premier confinement. Les expositions ont désormais toutes fermé leurs portes plus tôt que prévu, en raison du reconfinement.

Une dizaine d'expositions numérisées

Pour autant, le festival se poursuit encore virtuellement : une dizaine d'expositions ont été numérisées grâce au travail de l'entreprise Octopus 3D installée à Oissel, près de Rouen. Sur le même principe que Google qui permet de se balader dans les rues de n'importe quelle ville, là on se promène dans les allées des musées comme les Beaux-arts à Caen (Calvados), le musée de la céramique à Rouen (Seine-Maritime), ou encore le musée des impressionnismes à Giverny (Eure).

Pour compléter ces découvertes virtuelles, des visites commentées par les commissaires sont proposées. Autre série de vidéos à découvrir, des entretiens en tête-à-tête avec des artistes qui ont participé au festival Normandie impressionniste.

Enfin, pour occuper les enfants, le festival propose aussi des activités créatives conçues autour des expositions. Près d'une vingtaine de livrets sont à télécharger gratuitement sur le site de Normandie impressionniste.