Le Havre. Mgr Brunin comprend l'interdiction des messes

Le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Éric de Moulins-Beaufort, a annoncé lundi 2 novembre son intention de déposer un recours auprès du Conseil d'État contestant la décision du gouvernement d'interdire la célébration de la messe pendant le reconfinement. Le référé sera examiné jeudi 5 novembre. Dans un communiqué diffusé par la CEF, l'archevêque de Reims estime que cette décision "porte atteinte à la liberté de culte qui est l'une des libertés fondamentales" en France. Une démarche qui n'est pas soutenue par tous les évêques de France.

"Il faut trouver d'autres manières d'accompagner les fidèles"

Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, n'y souscrit pas. "J'entends bien que les gens sont en souffrance parce qu'ils ne peuvent plus se rassembler dans les églises. Il y a un véritable manque. Mais on est dans une période de crise sanitaire grave qui nécessite qu'on consente à ce manque. Il faut trouver d'autres manières d'accompagner les fidèles pour continuer à vivre sa foi chrétienne." Mgr Jean-Luc Brunin aurait préféré un dialogue avec l'État et ne pas recourir à une procédure judiciaire. Il craint que la démarche soit mal comprise. "La responsabilité du gouvernement n'est pas facile. Les motivations de ses mesures sont essentiellement sanitaires et non pas idéologiques par rapport à la liberté de culte."