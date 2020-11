Fécamp. Des livres à emporter à la bibliothèque

La Ville de Fécamp adapte ses services culturels aux nouvelles règles du confinement, instauré depuis vendredi 30 octobre.

Les bibliothèques et ludothèque restent fermées au public, mais à partir de ce mercredi 4 novembre, le prêt à emporter des livres est remis en route, sur réservation uniquement, à la bibliothèque Saint-Exupéry et à la bibliothèque du Petit Prince. La boîte retour des livres, sous le hall de la bibliothèque Saint-Exupéry, est également rouverte.

Au conservatoire, il n'y a plus de cours en présentiel, mais les cours individuels se poursuivent à distance. L'orchestre à l'école se poursuit à l'école Camus et les cours CHAM (Classes à horaires aménagés musique) se poursuivent à la fois en présentiel au collège Cuvier et en distanciel pour la pratique instrumentale.

À l'École municipale d'arts plastiques, les cours en présentiel sont interdits, excepté les cours des élèves en prépa destinés à l'enseignement supérieur.

Les salles de consultation de la bibliothèque patrimoniale et des archives sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

Pratique. Réservation au 02 35 10 10 00 (bibliothèque Saint-Exupéry) et au 02 35 10 81 17 (bibliothèque Le Petit Prince) ou sur drive.bibliotheque@ville-fecamp.fr.