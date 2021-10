Abbatiale Saint-Ouen : “Le plus bel édifice de Rouen”

Quel était le but de cette longue restauration ?

"Il était essentiel de consolider la structure de la Tour couronnée et de restaurer les extérieurs, très abîmés par les intempéries. Cette rénovation a coûté plus de 3 millions d’euros et pourtant les travaux sont loin d’être finis. De tous les monuments appartenant à la Ville, Saint-Ouen est celui qui demande le plus d’entretien (la cathédrale est propriété de l’Etat). Lorsque la nouvelle équipe municipale s’est mise au travail en 2008, nous avons demandé un état des lieux à l’architecte en chef des monuments historiques. Les travaux de restauration et de remise en état représentent, à eux seuls, un budget de plus de 25 millions d’euros."

L’abbatiale n’est-elle pas une richesse pour Rouen ?

"Bien sûr, de par sa beauté et son histoire. L’Abbaye existe depuis le VIIIe siècle mais l’édification du bâtiment qui a traversé les siècles jusqu’à nous remonte à 1318. Les travaux se sont étalés sur deux siècles puisqu’ils ont duré jusqu’en 1549. A cette époque, l’abbatiale n’avait pas exactement le visage qu’on lui connaît aujourd’hui : il manquait la façade occidentale, celle qui se trouve place du Général De Gaulle. Celle-ci n’a été construite que beaucoup plus tard, en 1851, et a fait l’objet de discussions houleuses, lors de la première Commission nationale des monuments historiques. Saint-Ouen reste un des monuments rouennais les plus visités, après la cathédrale".

Est-ce l’un des plus beaux monuments de Rouen ?

"C’est même le plus beau. Je suis totalement d’accord avec Stendhal, lorsqu’il écrit dans ses Mémoires d’un touriste, que l’abbatiale est le plus bel édifice de la ville. Plus encore que la cathédrale, parce qu’on y sent plus d’unité et que l’architecture y apparaît plus maîtrisée. Il n’est pas rare que les touristes la prennent pour Notre Dame. C’est un écrin magnifique construit selon un plan gigantesque : la largeur de l’église est égale à sa hauteur."

Quels sont les projets la concernant dans les années à venir ?

"Entre la fin de cette année et 2013, de gros travaux d’entretien et de valorisation devraient être entrepris. Les trous présents dans les vitraux vont être rebouchés, pour éviter que les pigeons ne rentrent. Les balustrades vont être remplacées car elles sont très abîmées. Deux tableaux seront restaurés ainsi que l’autel dédié à Saint Jean-Baptiste. Enfin, nous continuons à valoriser les lieux en organisant des manifestations et des expositions."