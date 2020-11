Près de Saint-Lô. Le Festival de la viande prévu en novembre 2020 est annulé 

Initialement prévu le samedi 21 novembre, le Festival de la viande de Torigny-les-Villes, près de Saint-Lô, est finalement annulé en raison de la crise sanitaire actuelle. Les organisateurs travaillent déjà sur l'édition 2021, qui aura lieu le samedi 20 novembre, avec "plein de belles idées pour la filière et pour le public", indique Laurent Binet, l'organisateur de l'événement. Un dispositif de valorisation des animaux sera tout de même mis en place pour les éleveurs : "Comme chaque année, chaque animal aura une plaque et un diplôme, mais à la place de son classement, il sera mentionné ‘Sélection Haute Qualité Bouchère'". Une manière "de vendre un maximum d'animaux et d'offrir aux éleveurs une juste rémunération de leur travail".