Caen. Hommage à Samuel Paty au lycée : "C'est triste, une de mes profs a pleuré"

C'est une rentrée bouleversée qu'ont vécue les élèves normands ce lundi 2 novembre, au retour des vacances de la Toussaint. Marquée toujours par la Covid-19, la matinée a aussi été émouvante, de par l'hommage rendu à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité dans les Yvelines. Dans la plupart des établissements, les professeurs ont lu la Lettre aux instituteurs et institutrices écrite par Jean Jaurès, avant d'observer une minute de silence. C'était le cas au lycée Malherbe, à Caen.

"Je trouve ça inadmissible"

"On était en cours d'anglais, tous debout. J'étais triste", raconte Aziz, élève de première. "On est restés dans le calme quelques instants après", poursuit Chloé. "Dans mon premier cours en philo, on a directement parlé de ça. Mais c'est un sujet sensible, raconte Louise. Notre prof était émue, elle a pleuré."

Tous ont jugé important de rendre cet hommage, bien que "l'on passe d'une chose à une autre trop rapidement en ce moment. J'avais déjà oublié Samuel Paty après le discours d'Emmanuel Macron sur le confinement", regrette Siméon.

