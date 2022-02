Pays de Caux. Quinze personnes délogées après un affaissement de terrain

Vers 21 h 45 ce samedi 31 octobre, des sapeurs-pompiers du département de la Seine Maritime sont intervenus pour un affaissement de terrain chez des particuliers logeant rue des Écoles, dans la commune de Grugny. Un trou d'1,50 mètre de diamètre et de 2 mètres de profondeur a été découvert par les six sapeurs pompiers mobilisés. Trois engins ont été nécessaires pour l'intervention. Quinze personnes, neuf adultes et six enfants, ont été évacuées et relogées chez des proches ou à l'hôtel, le temps de l'intervention.

Un périmètre de sécurité de 60 mètres a été mis en place. Le maire de la commune a décidé de barrer une partie de la rue des Écoles, du numéro 226 à 264, par un arrêté municipal.