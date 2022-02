Barneville-Carteret. Commerces : le préfet de la Manche demande au maire de retirer son arrêté

De la même manière que ceux de Caen ou d'Argentan, le maire de Barneville-Carteret a pris ce vendredi 30 octobre un arrêté municipal afin d'autoriser l'ouverture de tous les commerces de la commune même pendant le confinement.

Arrête autorisant les commerces non alimentaires à ouvrir pendant la période de confinement à Barneville-Carteret https://t.co/bNji3tSQND — Barneville-Carteret🇫🇷🇪🇺 (@MairieBaC) October 30, 2020

David Legouet déplore une "rupture d'égalité de traitement entre les supermarchés et hypermarchés et les petits commerces non alimentaires". Considérant que cet arrêté est illégal, "car le maire n'est pas compétent pour modifier un décret", le préfet de la Manche, Gérard Gavory, demande la suspension immédiate de cet arrêté devant le tribunal administratif.

De nombreux élus et députés de Normandie ont aussi écrit au Premier ministre à ce sujet.