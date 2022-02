Normandie. Accélération de la Covid-19 : 300 malades en réanimation dans 15 jours

"L'épidémie progresse très rapidement", souligne Thomas Deroche, directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie au cours d'un point de situation, vendredi 30 octobre à Rouen, en ce premier jour du reconfinement. La deuxième vague de la Covid-19 est pleinement présente en Normandie, avec 912 personnes hospitalisées, dont 114 sont en réanimation, soit 41 % d'occupation des lits.

Les seniors touchés à nouveau

Les personnes de plus de 65 ans sont de plus en plus touchées, avec 240 cas pour 100 000 habitants en Normandie, se rapprochant de la moyenne de 294 cas pour 100 000 habitants. "Ce sont ces personnes qui font les formes graves et qui sont en réanimation", rappelle Thomas Deroche.

Ce rythme va de toute manière s'accélérer, selon l'ARS : "On sait qu'au 15 novembre, on sera à environ à 300 personnes hospitalisées en réanimation." Thomas Deroche ajoute que si ces chiffres sont atteints, l'impact sera d'autant plus fort sur la médecine générale, qui fera face à un afflux de patients malades de la Covid-19, mais n'ayant pas de forme grave.

Les médecins généralistes mobilisés

287 lits de réanimation sont aujourd'hui disponibles dans la région, après le déclenchement de la création de 50 lits supplémentaires ces dernières semaines. 438 lits de réanimation peuvent être mis en place au maximum en Normandie, mais, si le matériel n'est pas un problème, ce sont bien les ressources humaines qui viendront à manquer.

Pour autant, "le système de santé est préparé", avec des médecins généralistes qui "jouent leur rôle de tampon entre la population et l'hôpital", indique Thomas Deroche, permettant ainsi d'envoyer à l'hôpital uniquement les "formes compliquées". Les médecins de ville participent aussi à la régulation médicale dans les SAMU de Rouen et du Havre notamment.