Alençon. Une mission d'évangélisation chrétienne pour la semaine de la Toussaint

C'est la Toussaint et, malgré la Covid-19, les cimetières restent ouverts pour permettre d'aller sur les tombes de ses proches. Toute cette semaine jusqu'au reconfinement, une mission évangélique a été accueillie par le pôle missionnaire d'Alençon, à l'invitation du père Bozo, né dans l'Orne et ancien prêtre dans ce département, désormais Évêque de Limoges (Creuse), où avait eu lieu un tel rassemblement l'an dernier. Un groupe de 43 chrétiens en mission d'évangélisation, dont de nombreux jeunes, sont venus y participer de toute la France. "On est venu annoncer notre joie de Croire", explique l'une d'elles. "Faire cela autour de la Toussaint, cela permet de parler de l'au-delà, de pourquoi on est sur Terre, et ça donne du sens à sa vie."