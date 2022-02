Alençon. Réactions résignées sur le marché après l'annonce du reconfinement

La France reconfinée pour au moins un mois. Une douzaine d'heures avant l'entrée en vigueur de ce reconfinement pour au moins quatre semaines, sur le marché d'Alençon, les Ornais se montrent globalement compréhensifs avec cette décision. Après son annonce mercredi 28 octobre, la décision d'Emmanuel Macron a alimenté toutes les conversations, ce jeudi 29 octobre. Par exemple sur le marché d'Alençon : "De toute façon, on n'a pas le choix", est sans doute la réflexion fataliste la plus souvent entendue. Alors que beaucoup compatissent : "La bonne décision sur ce qu'il faut faire n'est sans doute pas facile à prendre." Et certains s'interrogent : "Quand va-t-il y avoir une accalmie, que l'on puisse ressortir ?"

