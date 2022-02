Football. Reconfinement : la FFF stoppe presque tous les championnats

Après le reconfinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi 28 octobre, le football français a pris des décisions qu'il a officialisées par la voix d'un communiqué, jeudi 29 octobre.

Comme attendu, les divisions d'élites du football hexagonal vont pouvoir continuer leurs championnats, à huis clos. Sont concernés : la Ligue 1, la Ligue 2 mais aussi le National 1, la Division 1 féminine et la Division 1 de Futsal. À l'inverse, "la FFF a pris la décision de suspendre l'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu'au mardi 1er décembre".