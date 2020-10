Seine-Maritime. Le salon du mariage prévu le week-end de la Toussaint est annulé

Le salon du mariage de Saint-Romain-de-Colbosc est annulé. Il devait se tenir ce week-end des 31 octobre et 1er novembre, au château de Gromesnil. À cause des nouvelles règles sanitaires, l'association du salon du mariage romanais a été contrainte de prendre cette décision : "C'est un coup très dur pour tous les professionnels de l'événementiel qui ont déjà subi une année 2020 très compliquée et nous savons que beaucoup comptaient sur ce salon pour sortir la tête de l'eau."