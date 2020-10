Manche. Sandrine Bodin nommée inspectrice et directrice académique

Sandrine Bodin a été nommée inspectrice d'académie-directrice académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) de la Manche, par décret du vendredi 23 octobre. Agrégée, elle a enseigné pendant plusieurs années comme professeure de mathématiques de la sixième aux études post-bac dans les académies de Poitiers, Créteil et Nantes. Elle a ensuite été inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) de maths dans l'académie de Nantes, puis directrice académique adjointe dans l'académie de Lyon, alors en charge "du suivi de trois bassins (dont deux bassins ruraux), de l'éducation prioritaire (32 réseaux) sur le territoire et [a contribué] à la mise en place et au suivi de quatre cités éducatives", selon le rectorat de Normandie.