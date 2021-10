La société qui produit le spectacle de Pascal Obispo, Adam et Eve, a décidé d'annuler sa tournée pour des raisons économiques. Le show retraçant l'histoire d'Adam et Eve, transposée dans le monde d'aujourd'hui, ne passera donc pas au Zénith de Rouen les 23 et 24 novembre prochain.

Les spectateurs pourront se faire rembourser leur billet, dans les points de vente, dès lundi 3 septembre.