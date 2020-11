Caen. Pollution numérique : les bons gestes à adopter

Jeter un papier par terre ou prendre sa voiture polluent, mais saviez-vous qu'envoyer un mail est également mauvais pour l'environnement ? On parle de pollution numérique. En effet, comme l'explique Eddy Poitrat, Ingénieur Energie – Effet de Serre à l'ADEME Normandie, l'Agence de la transition écologique, ,"dès que vous utilisez du numérique, vous consommez de l'électricité et, pour l'instant, cette électricité est peu produite à partir d'énergie renouvelable. L'autre poste de consommation, c'est la fabrication du matériel que vous utilisez. Il a fallu le fabriquer, extraire et transformer les matériaux dont il est composé et, comme il s'agit souvent de matériaux complexes, ça nécessite énormément d'énergie."

Astuces et gestes du quotidien

Pour limiter l'impact sur l'environnement, chacun peut agir à son niveau, avec des gestes du quotidien. Déjà, chez soi, Eddy Poitrat recommande de "passer par la wifi plutôt que la 4G, car la 4G consomme plus, éteindre sa box lorsqu'on part de son habitation, éteindre la télé plutôt que de la mettre en veille ou encore écouter la radio sur un poste plutôt que sur son téléphone." Des bonnes pratiques qui s'appliquent à la maison, mais pas seulement. Au travail aussi, des efforts peuvent être faits, notamment concernant les mails. "Il faut éviter d'envoyer des mails lorsqu'on est à côté de la personne ou de mettre tout le monde en copie. Il faut aussi penser aux pièces jointes et éviter d'en envoyer des trop lourdes." Qui dit numérique, dit aussi papier "car lorsqu'on imprime, la qualité ou la quantité d'encre que l'on met joue sur la consommation. Il vaut mieux imprimer en paramétrant le mode brouillon ou recto/verso."

Selon Eddy Poitrat, pour que la diminution de la pollution numérique soit plus efficace, "il faut que cela soit structuré par une démarche de numérique responsable dans l'entreprise".