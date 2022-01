Orne. Covid-19 : la préfète donne un tour de vis supplémentaire

Compte tenu de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, avec désormais un taux d'incidence de 152 dans l'Orne, la préfète vient d'étendre l'obligation de port du masque au-delà des centres-villes, aux zones urbanisées comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant les entrées et sorties de plusieurs agglomérations.

Le port du masque est désormais obligatoire sur la totalité des communes d'Alençon, Argentan, L'Aigle, Saint-Sulpice-sur-Risle, Mortagne-au-Perche, Saint-Langis-lès-Mortagne, Bellême, La Chapelle-Montligeon, Bagnoles-de-l'Orne-Normandie, La Ferté-Macé, et Flers. Cette obligation s'étend tous les jours de la semaine, de 7 heures du matin à 3 heures du matin. La préfète a également décidé d'interdire les buvettes dans les établissements sportifs couverts, les établissements sportifs de plein air (dont les stades et les hippodromes) et les salles polyvalentes à usages multiples, à compter de ce mardi 27 octobre et jusqu'au dimanche 15 novembre inclus.