Seine-Maritime. Linda Montier-Henry redonne le goût du karaoké

Dépoussiérer l'image du karaoké : c'est l'idée du concept initié par Linda Montier-Henry à Rouen, non loin de la préfecture. Chanter devant un public, dans un bar, refroidit souvent les envies de certains de pousser la chansonnette. Avec Studio karaoké, il est possible de chanter, mais en toute intimité, en famille, entre amis ou même entre collègues. "C'est un concept que j'ai découvert grâce à ma sœur, raconte l'entrepreneuse rouennaise. Je me suis moi-même rendue à Paris pour essayer une de ces salles de karaoké et j'ai été séduite." Si elle est fan de musique, Linda Montier-Henry "n'était pas du tout dans ce secteur-là" avant, puisqu'elle travaillait dans le milieu bancaire, mais a décidé de se lancer dans ce projet qui lui a demandé un an de travail. "Ça me tenait à cœur de monter un projet dans la musique", ajoute-t-elle.

Une première en Normandie

Ce concept de karaoké box n'existait pas du tout en Normandie, mais se développe notamment en région parisienne. "Il s'agit de louer un box privatisé pendant deux heures et passer un moment en chanson avec un catalogue de 35 000 titres pour toutes les générations et tous les âges", présente Linda Montier-Henry. Le fonctionnement est simple, avec un accent sur le digital : "Deux tablettes numériques permettent de choisir les titres de musique et de commander des boissons qui sont servies dans les box. Les participants sont en immersion totale pendant deux heures, sans être dérangés."

Quatre salles ont été aménagées avec des capacités différentes (actuellement limitées à six personnes maximum face aux mesures sanitaires) et des ambiances distinctes. "Je n'ai travaillé qu'avec des fournisseurs et des entreprises locales", tiens à souligner la gérante qui a opté pour de larges banquettes et des lumières qui changent de couleur, selon l'envie des participants. Surtout, les salles sont grandes : "Nous ne sommes pas dans le même concept qu'au Japon, raconte Linda Montier-Henry. Là-bas, les box sont très petits, les personnes chantent assises mais ne bougent pas, alors que la culture, en France, fait que les participants auront souvent envie de bouger ou de danser."

L'entrepreneuse rouennaise fourmille déjà d'idées pour développer son lieu, avec des "thés chantants l'après-midi pour les anciens" ou pour les plus jeunes, des sessions de comptines. "J'ai vraiment envie d'un lieu multigénérationnel autour de la chanson", conclut Linda Montier-Henry, qui précise que toutes les mesures sanitaires ont été prises (désinfection des salles, charlottes jetables pour les micros, gel hydroalcoolique et port du masque).

Pratique. Studio karaoké au 16 rue Flahaut à Rouen. Réservations sur studiokaraoke.fr