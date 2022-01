Près de Caen. 58 résidents et 13 salariés d'un Ehpad positifs à la Covid-19

En moins d'une semaine, 58 résidents et 13 salariés de l'EHPAD Le Jardin d'Elsa, à Ifs, ont été testés positifs à la Covid-19. "Contrairement à la première vague, la propagation du virus est exponentielle. En seulement trois jours, nous avions 25 cas supplémentaires", explique Sylvain Meissonnier, directeur général adjoint de la Mutualité française Normandie en charge de l'EHPAD d'Ifs. Désormais, toutes les visites sont interdites et de nouveaux salariés ont été embauchés. "Notre objectif est de soigner les résidents porteurs du virus et de protéger ceux qui ne sont pas malades", poursuit le directeur. Pour l'heure, trois personnes ont été placées sous surveillance au CHU de Caen au vu de leur grand âge. "Il est difficile de comprendre d'où provient la contamination. C'est un virus étrange. Il peut y avoir différents points d'entrée. Certains résidents sont porteurs mais n'ont pas de symptômes graves. C'est également une différence par rapport à la première vague", continue Sylvain Meissonnier. Un protocole de sécurité est d'ores et déjà mis en place au sein de l'EHPAD.