Orne. Que pensent les habitants de l'application "Tous Anti-Covid" ?

Depuis le jeudi 22 octobre, les Français peuvent télécharger la nouvelle version de l'application "StopCovid" rebaptisée "Tous Anti-Covid". Celle-ci a pour objectif de limiter la propagation du virus.

À sa sortie, la première version a été un échec total. Même le Premier ministre Jean Castex n'avait pas téléchargé l'application ! Les avis des Ornais sont mitigés. Certains défendent l'idée que l'application s'avère être une vraie solution : "Elle me permet de me dire en temps réel si je suis dans un lieu à risque", indique Vincent Lucas. Selon lui, "c'est une application rassurante et pas anxiogène". Toutefois, elle n'est pas du goût de tous. "Je ne l'ai pas téléchargée car je trouve que nous sommes déjà assez pistés", confie Maryline Racinet.