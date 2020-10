Paris. Kamini de retour à la campagne avec "Saque Din"

Loin des cités, proche des p'tits patelins, Kamini est assurément l'un des rappeurs les moins street-cred du rap game. Son hit "Marly-Gomont" avait eu l'effet d'une bombe, devenant l'un des premiers buzz d'internet et étant certifié single de platine.

Par la suite, Kamini s'est essayé à d'autres activités : le one man show, la télé et même le cinéma avec le film "Bienvenue à Marly-Gomont" qui a réalisé plus de 500 000 entrées en France.

Saque Din est une nouvelle ode à la campagne loin des standards du rap actuel.