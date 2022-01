Handball (N1). Les Vikings stoppés dans leur élan par la Fédération française

Intenables depuis le début de la saison de Nationale 1, les Vikings de Caen n'ont pas joué à Pau le week-end dernier. La raison ? Une décision émanant du Bureau Directeur de la Fédération française de handball s'inscrivant dans le contexte des mesures prises par le gouvernement. Cette dernière stipule un gel des championnats nationaux gérés par la FFH pour le week-end passé et celui à venir (31 octobre/1er novembre). Dès lors, on serait en droit d'imaginer que le Caen Handball pourra recevoir Bruges samedi 14 novembre, mais les deux semaines de trêve imposées par la Fédération sont reconductibles et semblent liées à l'évolution du couvre-feu et plus globalement aux futures annonces gouvernementales. Patience.