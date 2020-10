Seine-Maritime. Un pan de falaise s'écroule à 200 mètres d'une plage

Les lieux étaient déjà sécurisés par la mairie de Quiberville, qui avait pris un arrêté pour interdire les promenades à cet endroit, près des falaises. Le risque d'éboulement y était important et cela n'a pas manqué. Samedi 14 octobre peu avant 16 h, un pan de craie s'est décroché et s'est effondré à environ 200 mètres de la plage. Selon les témoins, aucun promeneur ne se trouvait sur place, ce qui a été confirmé après une reconnaissance des gendarmes et des services de la ville.