Caen. Que faire en ce week-end de la Toussaint ?

Toiles d'araignée, citrouilles, bougies, déguisements... Nul doute, ce week-end, dans les rues comme à la maison, c'est Halloween ! Contexte sanitaire oblige, le Calvados ne proposera pas de sorties nocturnes cette année en raison du couvre-feu. Pourtant, les organisations se démènent afin de maintenir les activités de jour. Faisons le point sur cinq idées de sorties.

Halloween s'invite dans "Carnavals"

Ce week-end, l'exposition "Carnavals" du château de Caen fait un clin d'œil à la fête d'Halloween, cette célèbre fête originaire des îles anglos-celtes. Au programme samedi 31 octobre, de 15 h à 19 heures, une visite contée "Des masques et des monstres, lecture de contes", une visite flash "Le carnaval des diables", une visite en autonomie avec jeu de piste spécial Halloween, mais aussi un atelier de maquillage en continu, dès 4 ans. Toutes ces animations sont gratuites pour tous. L'entrée au musée est payante, sauf pour les moins de 26 ans.

Avis aux gourmands avec "Popotes"

Le restaurant "Popotes" situé dans le Vaugueux à Caen invite les gourmands à déguster des gâteaux "spéciaux". Chaque jour, ce restaurant propose des plats faits maison composés de produits frais et de saison. Vendredi 30 octobre, rendez-vous entre 11 h et 17 heures. Sur inscription : 02 50 54 23 23.

"Le phare hanté" : de l'art pour enfants

L'agence de médiation culturelle Musardit propose vendredi 30 octobre un atelier d'arts plastiques nommé "Le phare hanté". Les enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à imaginer les hôtes qui se cachent dans le phare les nuits de pleine lune... L'équipe pédagogique donne rendez-vous aux jeunes à 10 heures au bureau d'information touristique de Ouistreham. 16 €. Réservations : reservation.caenlamer-tourisme.fr

Fabriquer sa propre citrouille

Le centre commercial Côte de Nacre accueille petits et grands artistes afin de décorer et modeler sa propre citrouille. Il donne rendez-vous à tous du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Ces citrouilles seront exposées au public vendredi 31 octobre. Les deux citrouilles élues les plus jolies seront récompensées par un cadeau. Samedi 31 octobre, il sera possible de confectionner un masque pour parfaire son déguisement.

De nombreux jeux à Courseulles-sur-Mer

Sorcières, fantômes, vampires, squelettes et loups-garous... Tous se ruent à la Maison de la mer de Courseulles-sur-Mer ce samedi 31 octobre afin de fêter Halloween dignement. La ville prépare un programme frissonnant pour toute la famille. Le matin, place au traditionnel atelier de citrouille où il faudra penser à ramener la vôtre... Des jeux sont prévus de 14 h à 17 heures et des déambulations de terribles personnages au centre Juno Beach toute la journée. Inscriptions obligatoires : 02 31 36 17 17.