Formule 1. Très beau Grand Prix du Portugal pour Pierre Gasly et Esteban Ocon

Si Lewis Hamilton s'est imposé pour la 92e fois en carrière et devient donc le premier pilote à dépasser Michael Schumacher en record de victoires, les pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon ont obtenu de très bons résultats en terminant respectivement aux 5e et 8e places du Grand Prix du Portugal, dimanche 25 octobre. "C'était vraiment un Grand Prix incroyable, j'ai kiffé ! J'ai été à l'attaque toute la course, j'ai dépassé les Renault, les McLaren puis la Racing Point de Sergio Perez", a confié Pierre Gasly, "content de lui faire l'extérieur sur le tour d'après". Neuvième et douzième au classement du championnat du monde, les deux pilotes normands seront en Italie dimanche 1er novembre. Feu vert à 13 h 10.