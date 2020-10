Cherbourg-en-Cotentin. Le port du masque obligatoire dans toute la ville

Encore en vert il y a tout juste une semaine, le département de la Manche fait lui aussi état d'une dégradation de la situation sanitaire. En plus des mesures préfectorales concernant la fermeture des bars et restaurants à partir de 23 h sur tout le département, la ville de Cherbourg-en-Cotentin prend de nouvelles mesures. Le port du masque est obligatoire partout en ville à compter de lundi 26 octobre. Dans les trois EHPAD de la ville, les sorties des résidents chez des proches seront interdites à partir du mardi 27 octobre. "En cas de dérogation, les personnes seront à leur retour soumises à un test PCR et devront rester dans leur chambre jusqu'au résultat du test" précise le maire Benoît Arrivé.

Les visites sont limitées à deux personnes dans les salons dédiés. "Dans les résidences-autonomie, les sorties et rapprochements familiaux seront autorisés mais avec traçabilité". Chaque personne ayant fait un séjour extérieur devra être testée et restera confinée pendant une semaine lors de son retour dans l'établissement.