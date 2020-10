Orne. Ville sanctuaire, Alençon s'anime pour célébrer la 25e heure

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à 3 heures du matin, il ne sera que 2 heures. Cette heure en plus, la 25e heure, donne lieu depuis quatre ans à des animations dans le réseau des 18 villes sanctuaires de France, au rang desquelles : Alençon. Un concert du groupe Gospel Holly Wave sera donné le samedi 24 octobre à 19 heures, dans la basilique.

Par ailleurs, cette 25e heure coïncide avec la Fête des familles à Alençon, qui a lieu samedi 24 et dimanche 25 au sanctuaire des Saints Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse et premier couple canonisé par l'Église. Une fête qui se tiendra cette année… en ligne, retransmise sur Facebook, pour respecter les mesures sanitaires.