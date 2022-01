Football (Ligue 2). Trois nouveaux joueurs touchés par la Covid-19 au SM Caen

Une semaine après avoir détecté deux cas positifs dans son effectif (Steeve Yago et Anthony Weber), le SM Caen est de nouveau touché par la Covid-19. Trois nouveaux joueurs ont contracté le virus, a révélé un test réalisé jeudi 22 octobre. Le club Rouge et Bleu indique que leur "état de santé ne suscite aucune inquiétude". Les trois joueurs seront isolés pendant sept jours et manqueront la rencontre face à l'EA Guingamp, ce samedi 24 octobre après-midi (15 heures).