Orne. Mort de Samuel Paty : la colère de la sénatrice Nathalie Goulet

Après l'attentat contre Samuel Paty, la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet, ancienne présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes, se dit "indignée" à la lecture du décret de dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine : "Il a fallu attendre onze ans pour interdire ce collectif", constate-t-elle. "J'accuse l'ensemble de la chaîne de décision de délit de naïveté, de mise en danger de la vie d'autrui, je ne comprends pas comment nos services ont pu laisser passer de telles aberrations et laisser propager ces discours, qui ont conduit à la décapitation de Samuel Paty." Et de conclure : "Combien de disciples de ce collectif sont encore en liberté dans notre pays et constituent autant de menaces pour notre sécurité ?"